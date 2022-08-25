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    Trabzonspor istedi: Galatasaraylı taraftarlar tribünde olacak

    Trabzonspor istedi: Galatasaraylı taraftarlar tribünde olacak

    Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak karşılaşmaya bordo-mavili kulübün talebi sonrası rakip takım taraftarları da alınacak.
    • 25.08.2022 - 23:32
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    Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maç için deplasman takımı seyircisinin tribüne alınmayacağını açıklamıştı.

    Trabzonspor istedi, Galatasaraylı taraftarlar da tribünde olacak

    Trabzonspor'un talebi üzerine toplanan Spor İl Güvenlik Kurulu, Galatasaray taraftarlarının da karşılaşmayı takip etmek üzere tribünlere alınmasını kararlaştırdı.

    Yüzde 5 klik kısım rakip takıma ayrıldı

    Bordo-mavili kulüp, stadyumun yüzde 5'lik kısmını sarı-kırmızılı taraftarlara ayıracak.

    Trabzonspor istedi: Galatasaraylı taraftarlar tribünde olacak #1


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