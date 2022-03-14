Trabzonspor ne zaman şampiyon olur?

Trabzonspor ne zaman şampiyon olur?

Trabzonspor'un şampiyon olması ve ligin bitmesi için sayılır günler kalırken akıllara, "Trabzonspor ne zaman şampiyon olur?" sorusu gelmeye başladı.

Süper Lig'de oldukça farklı, heyecanlı ve birbirinden nefes kesen karşılaşmaların olduğu bir sezon yaşıyoruz.

Şampiyonluk yarışı, küme düşme, görevden ayrılan hocalar, liste dışı kalan hakemler...

Süper Lig'de yaşanan bu olaylar heyecanın fitilini ateşlemeye devam ederken, Trabzonspor ise liderlik koltuğuna yerleşmiş durumda.

Uzun bir süredir oynadığı oyunla liderlik koltuğundan inmeyen Trabzonspor, emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor.

Her daim temkinli ve emin olan, şampiyonluk için ise erken konuşmak istemeyen Trabzonspor artık buna çok yakın.

Süper Lig'i takip eden futbolseverler ise "Trabzonspor ne zaman şampiyon olur?" sorusuyla net tarihi öğrenmek istiyor.

Peki, Trabzonspor ne zaman şampiyon olur? İşte yanıtı...

TRABZONSPOR NE ZAMAN ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi olan İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor, ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk için gün saymaya başladı.

En erken şampiyonluk senaryosuna göre; Trabzonspor ligin 31'inci haftasında en yakın rakibi Konyaspor ile olan puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

YA DA 5 HAFTA KALA

Trabzonspor, Konyaspor'un bundan sonraki maçlarında puan kaybetmediği senaryoda 12 puan daha toplarsa şampiyon olacak. Bordo-mavililer, bu senaryoya göre 4 maç daha kazanırsa 17 Nisan'da bitime 5 hafta kala şampiyonluk kutlayacak.