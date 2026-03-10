Trabzonspor, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, yapılan antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.