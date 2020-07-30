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Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama

Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama

10 yıl aradan sonra 9. kez Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da futbolcular, soyunma odasında kupa ile birlikte kolbastı şov yaptı.