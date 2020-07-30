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    Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama

    10 yıl aradan sonra 9. kez Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da futbolcular, soyunma odasında kupa ile birlikte kolbastı şov yaptı.
    • İHA
    • 30.07.2020 - 03:41
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 03:41
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    Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama

    Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupaya uzan taraf oldu.

    FUTBOLCULAR KOLBASTI İLE KUTLADI

    Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası’nı 9. kez kazanmış olurken, sahada kupayı kaldıran bordo-mavili futbolcular sevinçlerini soyunma odasına taşıyarak kupa ile birlikte kolbastı şov yaptılar.

    TRABZONLU OYUNCULAR DÖKTÜRDÜ

    Takımın Trabzon’lu oyuncuları Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen’in yaptıkları kolbastı şova takım arkadaşları da eşlek etti.

    Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama

    Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama #1

    Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama #2

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