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- Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama
Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama
10 yıl aradan sonra 9. kez Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da futbolcular, soyunma odasında kupa ile birlikte kolbastı şov yaptı.
- İHA
- 30.07.2020 - 03:41
- Güncelleme : 30.07.2020 - 03:41
Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupaya uzan taraf oldu.
FUTBOLCULAR KOLBASTI İLE KUTLADI
Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası’nı 9. kez kazanmış olurken, sahada kupayı kaldıran bordo-mavili futbolcular sevinçlerini soyunma odasına taşıyarak kupa ile birlikte kolbastı şov yaptılar.
TRABZONLU OYUNCULAR DÖKTÜRDÜ
Takımın Trabzon’lu oyuncuları Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen’in yaptıkları kolbastı şova takım arkadaşları da eşlek etti.
Trabzonspor soyunma odasında kolbastılı kutlama