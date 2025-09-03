Abone ol: Google News

Trabzonspor taraftarından 'dolarlı' Uğurcan Çakır protestosu

Bir grup Trabzonspor taraftarı, Riva’da bulunan milli takım tesisleri önüne Uğurcan Çakır fotoğraflı dolar çuvalı bıraktı.

Yayınlama Tarihi: 03.09.2025 10:57
Trabzonspor camiasında, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının yankıları sürüyor.

Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığında Galatasaray’a transferi, bordo-mavili taraftarların sert tepkisine yol açmıştı.

Transfer iddialarının gündeme düşmesiyle birlikte birçok taraftar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde soluğu almış ve yönetim ile Uğurcan Çakır'ı protesto etmişti.

ÜZERİNDE FOTOĞRAFI BULUNAN DOLAR DOLU ÇUVALI BIRAKTILAR

Son olarak Trabzonsporlu bir taraftar grubu, gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri'ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı bulunan dolar dolu bir çuval bıraktı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” ifadeleri kullanıldı.

