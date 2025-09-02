Abone ol: Google News

Uğurcan Çakır transferi sonrası Ertuğrul Doğan’ın eski açıklaması gündemde

Galatsaray'ın, Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmasının ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aylar önce yaptığı açıklama gündeme geldi.

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 00:53

Süper Lig’de hareketli bir transfer gecesi yaşanıyor..

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi bomba gibi gündeme düştü.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

TARAFTARLAR TRANSFERE TEPKİ GÖSTERDİ

Resmi duyurunun ardından bordo-mavili taraftarlar, kulüp binasının önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar ayrıca, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın istifasını istedi.

"UĞURCAN HİÇBİR İSTANBUL TAKIMINA GİTMEZ"

Gerçekleşen bu transferin ardından Ertuğrul Doğan'ın 5 ay önce Derin Futbol'a yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un kaptanı ve büyük bir Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez. Benim başkanlık dönemimde böyle bir şeyin söz konusu olması dahi imkânsız.”

