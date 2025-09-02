Uğurcan Çakır transferi sonrası Ertuğrul Doğan’ın eski açıklaması gündemde

Süper Lig’de hareketli bir transfer gecesi yaşanıyor..
Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi bomba gibi gündeme düştü.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
TARAFTARLAR TRANSFERE TEPKİ GÖSTERDİ
Resmi duyurunun ardından bordo-mavili taraftarlar, kulüp binasının önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar ayrıca, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın istifasını istedi.
"UĞURCAN HİÇBİR İSTANBUL TAKIMINA GİTMEZ"
Gerçekleşen bu transferin ardından Ertuğrul Doğan'ın 5 ay önce Derin Futbol'a yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.
Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
“Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un kaptanı ve büyük bir Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez. Benim başkanlık dönemimde böyle bir şeyin söz konusu olması dahi imkânsız.”