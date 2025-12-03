Trabzonspor - Vanspor FK: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü Vanspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

Trabzonspor'un Vanspor FK'yi ağırlayacağı mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.

Hasova'nın yardımcılıklarını Kemal Elmas ile Ethem Potuk yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Okay, Baniya, Arif, Oulai, Bouchoari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Sikan.

Vanspor FK: Çağlar, Medeni, Erdi, Jevsenak, Regis, Erdem, Jefferson, Mehmet, Traore, Vlachomitros, Cedric.

EN SON 2019-2020 SEZONUNDA KUPAYI ALDI

En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.