Trabzonspor'dan Ernest Muçi için açıklama geldi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kadırga TV'ye bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Doğan, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

"HOCAMIZ İSTERSE ALACAĞIZ"

Ertuğrul Doğan, Muçi'nin bonservisi hakkında, "Trabzonspor isterse, Muçi'nin sözleşmesindeki ilk taksit olan Temmuz sonundaki 1,5 ya da 2 milyon euroyu ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katabiliyor. Bu tek kalemde ödenecek bir rakam değil. Tamamen teknik bir karar. Hocamız bu opsiyonu kullanmak isterse, öyle görünüyor şimdilik, ilk taksiti ödeyip Muçi'yi alacağız." İfadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transferinden sonra bordo-mavililerdeki performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Ernest Muçi, 10 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı.

MUÇI'NIN BONSERVİSİ

Trabzonspor, Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş'a 5 taksit halinde 8.5 milyon euro ödeyecek.

Trabzonspor, Muçi transferi için KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."

TOPLAMDA 10 GOLE ULAŞTI

Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 gol atma başarısı gösterdi.

Arnavut futbolcu, Karadeniz ekibinde son 10 resmi karşılaşmada takımına en çok skor katkısını veren oyuncu oldu.

Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'de son 6 karşılaşmada 8 gole, Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 2 gole imza atarken, Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçını ise golsüz tamamladı.

LİGDE GOL ATTIĞI MAÇLARDA 13 PUAN KAZANILDI

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda hanesine 13 puan yazdırdı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımına adeta hayat verdi.

Karadeniz ekibi, Arnavut futbolcunun skor ürettiği son 6 karşılaşmadan 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

Muçi, Trabzonspor'un galibiyetle ayrıldığı Başakşehir ve Göztepe maçlarında ikişer, Konyaspor ve Kocaelispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Arnavut futbolcu, berabere kaldıkları Beşiktaş ile kaybettikleri Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.