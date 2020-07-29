Trabzonspor Kulübü, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formanın tanıtımını duygulandıran özel bir video ile yaptı.

Trabzonspor kulüp çalışanları tarafından hazırlanan videoda, Trabzon’da lösemi ve kas hastalığı nedeniyle yaşamını yatağa bağlı sürdüren Hicran ile babası Alaattin Yıldız’ın hikayesi yer aldı.

KIZI İÇİN ÇUBUKLU FORMA ÇİZİYOR

Videoda, yatağının başucunda adının yazılı olduğu formaya bakarak sevinen 14 yaşındaki kızını mutlu etmek için harekete geçen Yıldız’ın, evinin önünde beyaz bir çarşafın üzerine çubuklu forma çizdiği görüntülerine yer verildi.

Trabzonspor'dan gönüllere dokunan forma tanıtımı

HİCRAN'IN MUTLULUĞU

Baba Yıldız’ın hareket edemeyen kızının yatağından görebildiği tek yer olan odanın tavanına ayna yerleştirdiği, sonrasında da bordo-mavili forma deseni çizdiği çarşafı uyurken üzerine örttüğü görülürken, Hicran’ın, uyandığında üzerindeki forma desenli çarşafı görmesinin ardından yaşadığı mutluluk görüntülere yansıyor.

SPORSEVERLERDEN BEĞENİ ALDI

Sadece formayı üzerine giymenin değil, hissetmenin de önemli olduğu mesajının paylaşıldığı video kısa sürede hem bordo-mavili hem de diğer takım taraftarlarınca büyük beğeni aldı.

Bordo-mavili çubuklu formanın 30 Temmuz Perşembe günü TS Clup mağazalarından satışa sunulacağı da açıklandı.



