Trabzonspor’dan Stefan Savic için sakatlık açıklaması geldi

Trabzonspor'a bir savunma oyuncusundan daha kötü haber geldi...

Bordo-mavili ekibin başarılı savunmacısı Arseniy Batagov'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı öğrenildi.

Ligde ve kupada mücadele eden Trabzonspor'a Batagov'un ardından bir kötü haber de Stefan Savic'ten geldi.

BATAGOV'DAN SONRA SAVIC DE SAKATLANDI!

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Savic'in sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği aktarıldı.

Savic'in en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic’in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.



Beşir, “Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.” ifadelerini kullandı.