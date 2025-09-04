Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin kulübün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.

Ören, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"UĞURCAN ÇAKIR'A CAMİAMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Uğurcan Çakır'ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır." ifadesini kullanan Ören, şunları kaydetti:

Altyapımızdan yetişerek Trabzonspor'umuza büyük değer katan, şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanımız Uğurcan Çakır'a camiamız adına teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'umuzun çıkarları açısından bakıldığında Uğurcan Çakır'ın Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olması, kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlamış ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından önemli bir kazanım olmuştur. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz.

"TRABZONSPOR'UMUZUN GELECEĞİ VE MENFAATLERİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Ören, açıklamasında bordo-mavili taraftarlara yönelik olarak da şu ifadelere yer verdi: