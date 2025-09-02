Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 36 milyon euro ödeyecek

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Uğurcan Çakır'ın yeni adresi belli oldu.

Galatasaray ile Trabzonspor anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacaktır" denildi.

TARİHE GEÇEN BONSERVİS

Uğurcan Çakır, dünya futbol tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen 7. kalecisi oldu.

Bu bonservis bedeli ayrıca Türkiye'de yerli futbolcuya ödenen en yüksek rakam olarak da tarihe geçti.