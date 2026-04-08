Trabzonspor'un eski divan başkanlık kurulu üyesi Hayri Gür anıldı

Trabzonspor Kulübü'nün eski divan başkanlık kurulu üyesi Hayri Gür, vefatının 16. yılında anıldı.
Gür'ün, Bahçecik Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına; yakınları, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Başkan Vekili Osman Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
RAHMET DİLENDİ
Hayri Gür'ün Trabzon'da sporun gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Ören, Trabzonspor'un kuruluşunda emeği olan Gür'e Allah'tan rahmet diledi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan anma programı, Gür'ün mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi