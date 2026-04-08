Gianmarco Pozzecco: Asla vazgeçmeyeceğimizi gösterdik

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği İspanya'nın La Laguna Tenerife takımını 64-62 yenen Galatasaray'da başantrenör Gianmarco Pozzecco, karşılaşmada iyi savunma yaptıklarını belirtti.

Gianmarco Pozzecco ile oyunculardan Jerome Robinson, maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR MAÇTI"

Pozzecco, karşılaşmada taraftarların takıma önemli bir destek verdiğini belirterek, "İlk geldiğimde taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum. Maçı biz yönettik. Oyuncularım, asla pes etmedi ve iyi bir maç çıkardı. Kızım Gala da buradaydı. Bu yüzden benim için duygusal bir maçtı. La Laguna Tenerife de iyi oynadı. İyi koça ve oyunculara sahipler. Bir sonraki maçta ne olacağını göreceğiz. Dörtlü Final'e gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MAÇTA TOPU İYİ ÇEVİRDİK"

Türk oyuncular için taraftar önünde oynamanın çok önemli olduğunu aktaran İtalyan başantrenör, "Buğrahan Tuncer küçüklükten beri Galatasaraylı. Onlar için bu tarz maçlar önemli oluyor. Maçta topu iyi çevirdik. Savunmada da çok iyiydik. Hata yapsak da sonra düzelttik. Asla vazgeçmeyeceğimizi gösterdik. Topa baskı yaptığımızda çok iyi bir savunma yaptık. Rotasyonla oyuncularımızı taze tuttuk. Boogie Ellis, hücumda çok iyi olmasa da savunmada başarılıydı. James Palmer da iyi savunma yaptı." şeklinde konuştu.

"HARİKA BİR AKŞAM OLDU"

Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu Jerome Robinson ise çok iyi oynadıklarını belirterek, "Harika bir akşam oldu. İniş çıkışlar oldu. İlk çeyrekte bir süre onları 2 sayıda tuttuk. Sonra biraz toparladılar ama karşılaşmayı biz kazandık. Bugün güzel bir performans gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARLAR İNANILMAZDI"

La Laguna Tenerife'nin başantrenörü Txus Vidorreta ise çok iyi bir atmosferde maç oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

Taraftarlar inanılmazdı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Maça kötü başladık. İlk 5 dakika sadece 2 sayı attık. Sonrasında güzel reaksiyon verdik. Maçın 5-15. dakikaları arasında iyiydik. İkinci yarıda şansımız olduğuna inandım. Oyuncularım da inandı. Fırsat geldiği zaman son saniyelerde skor üretemedik. İyi değildik. İlk maçı 1 sayıyla kazanmıştık. Bu maçı da 2 sayıyla kaybettik. Böylece iki takımın da birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Bir sonraki maç da yakın olacak. Mutlu değilim. Yine de takımımla gurur duyuyorum.

"ÖNÜMÜZDE BİR MAÇ DAHA VAR"

İspanya ekibinin ABD'li oyuncusu Tim Abromaitis ise maçta ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Galatasaray, fiziksel anlamda bizi çok zorladı. Şutlarda başarılı olamadık. Bunun sebebi onların iyi defans yapmasıydı. Çok iyi oynadılar. Önümüzde bir maç daha var. Evimizde kazanıp Dörtlü Final'e kalmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.