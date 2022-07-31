Trabzonspor'un Olimpiyat uğuru sürüyor

Fırtına, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki zaferlerine bir yenisini Sivas karşısında ekledi. Bordo-Mavililer Türkiye'nin en büyük stadında son iki sezonda 4. kez kupa kaldırdı.

Atatürk Olimpiyat Stadı Trabzonspor'a uğurlu gelmeye devam ediyor. Karadeniz ekibi son 2 yılda bu statta 4. kez kupa kaldırdı. Başarı serisi 29 Temmuz 2020'de Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası finaliyle başladı.

Eddie Newton yönetimindeki Fırtına rakibini 2-0 yenerek kupayı aldı. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i geçip Süper Kupa'yı kazandı.

Şampiyonluk kupası da Olimpiyat’ta kalkmıştı

Karadeniz ekibi, 15 Mayıs 2022'de de şampiyonluğu garantileyip çıktığı Altay maçını da Akyazı'daki zemin problemi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamış ve karşılaşmanın ardından 38 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Bordo-Mavililer dün akşam da Sivas'ı geçerek bu sahada 4. kupasını almış oldu.