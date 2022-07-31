Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
424.809
-0.30%
BTXN Coin
9.74
-6.70%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Trabzonspor'un Olimpiyat uğuru sürüyor

    Fırtına, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki zaferlerine bir yenisini Sivas karşısında ekledi. Bordo-Mavililer Türkiye'nin en büyük stadında son iki sezonda 4. kez kupa kaldırdı.
    • 31.07.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'un Olimpiyat uğuru sürüyor

    Atatürk Olimpiyat Stadı Trabzonspor'a uğurlu gelmeye devam ediyor. Karadeniz ekibi son 2 yılda bu statta 4. kez kupa kaldırdı. Başarı serisi 29 Temmuz 2020'de Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası finaliyle başladı.

    Eddie Newton yönetimindeki Fırtına rakibini 2-0 yenerek kupayı aldı. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i geçip Süper Kupa'yı kazandı.

    Trabzonspor un Olimpiyat uğuru sürüyor #1

    Şampiyonluk kupası da Olimpiyat’ta kalkmıştı

    Karadeniz ekibi, 15 Mayıs 2022'de de şampiyonluğu garantileyip çıktığı Altay maçını da Akyazı'daki zemin problemi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamış ve karşılaşmanın ardından 38 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Bordo-Mavililer dün akşam da Sivas'ı geçerek bu sahada 4. kupasını almış oldu.

    Trabzonspor un Olimpiyat uğuru sürüyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Denizli'de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı
    3. Sayfa

    Denizli'de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı

    2022 fındık fiyatları açıklandı mı? İl il fındık fiyatları belli oldu mu?
    Gündem

    2022 fındık fiyatları açıklandı mı? İl il fındık fiyatları belli oldu mu?

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Görüş Bildir