Trabzonspor’un yeni transferi Chibuike Nwaiwu ilk idmanına çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Avusturya’nın Wolfsberger AC kulübünden transfer ettiği Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

5’e 2 ve dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman öncesinde ise kaptan Stefan Savic’in doğum günü kutlandı.