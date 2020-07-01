Transfer sezonu açıldı

1 Temmuz itibariyle başlayan transfer sezonu 22 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Takımların transfer gündemlerinde kimler var, hangi mevkilere oyuncu aranıyor? Detaylar haberimizde...

Yaz transfer sezonunun açılmasıyla gözler kulüplerin yapacakları transferlere çevrildi.

Yıldız transferler beklenmese de, takımların hangi mevkileri dolduracağı ise merak konusu.

GALATASARAY

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyecek olan son şampiyon Galatasaray takımının tansfer sezonunda nasıl bir yol izleyeceği ise taraftarın merakla beklediği bir konu.

Rize maçında sakatlanan Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı bekleniyor.

Bu süre zarfında bir kaleciye ihtiyacı olan Galatasaray'ın yola Okan Kocuk'la mı yoksa yeni bir kaleciyle mi devam edeceği merak konusu.

Transfer haberleri iiçerisinde Atletico Madrid'de bu sezon mukavelesi bitecek olan Antonio Adan ve Sporting'de forma şansının az olduğu düşünülen Renan Riberio isimleri konuşulan transfer haberleri arasında.

Ayrıca defansını ve orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray 'ın bu bölgelere de transfer yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk umutlarının tükenmesiyle gözler yeni transferlere çevridi.

Sezon ortasında Ersun Yanal'ın istifasıyla yola gelecek sezona hocasız girmek istemyen Fenerbahçe'de ilk hedef Teknik Direktör.

Teknik adamlık görevi için düşünülen isimler içerisinde Erol Bulut ve Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica en ağır basan adaylar arasında.

Mert Hakan Yandaş ismiyle prensipte anlaşan Fenerbahçe, eski futbolcuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimleriyle birlikte, Vedat Muriqi'yi sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeli karşılığı satacağı ve yerine Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi satın alacağı transfer haberleri arasında.

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'ın teknik adamlık görevine getirilmesiyle çıkış yakalayan beşiktaşta yeni sezon parolası şampiyonluk.

Birçok bölgeye nokta atışı transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın önceliği kaleci ve forvet.

Kaleci transferinde birçok isimle görüşen Beşiktaş, Stanislav Kritsyuk ve River Plate'in Arjantinli file bekçisi Franco Armani'yi gündemine aldı. İki kaleciyi de transfer etmek isteyen Beşiktaş, Armani'yi 2. kaleci olarak düşünüyor.

Forvet mevkisi için en ağır basan isim ise Aston Villa'da oynayan Keinan Davis. Davi'in sözleşmesi bu sezon bitiyor ve Aston Villa'nın yeni bi sözleşme teklif etmesi bekleniyor ancak Beşiktaş'ın Davis transferi için bütün birimlerini seferber ettiği söyleniyor.





TRABZONSPOR

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahne almayı hedefliyor.

Bu doğrultuda güçlü kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Bordo Mavililer'in öncelikli hedefi kadrosunu korumak.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un transfer listesinin başında Guelor Kanga ismi var. Sparta Prag'la sözleşmesi sona eren oyuncunun tak şartı Şampiyonlar Ligi.

Diğer aday ise Legia Warszawa'dan Domagoj Antolic. Oyuncu Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.