Trezeguet'den Fatih Karagümrük'e harika gol Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maçın 35. dakikasında bordo-mavili ekipte Mahmoud Trezeguet klas bir gol kaydetti.

Süper Lig'de 35. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında bordo-mavili takımını yetenekli futbolcusu Mahmoud Trezeguet şık bir gole imza attı.

Uzaklardan harika vurdu

Mücadelenin 35. dakikasında Abdülkadir'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Trezeguet içe kat edip ceza alanı dışı sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzaktan doksana gitti.

Mısırlı futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasını 40 maçta giydi ve 12 gol ve 5 asistle mücadele etti.

Geçen hafta da bu golün benzerini atacaktı

Süper Lig'de geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat son dakikalarda Trezeguet'in şutunu 90'dan çıkarmıştı.

Ayrıca Trezeguet de şutunu kurtaran genç file bekçisini alkışlayarak tebrik etmişti.

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(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)