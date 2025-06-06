Türk futbolundan bayram mesajları

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İslam Alemi, Kurban Bayramı heyecanı yaşarken futbol kulüplerinden de tebrik mesajları geldi.

Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig devleri olmak üzere birçok kulüp, sosyal medyasından kutlama mesajı yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm spor dünyasına barış ve huzur getirmesini diliyor; tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF'nin yanı sıra 3 büyükler de Kurban Bayramı'nı kutladı.

İşte o bayram mesajları...

Beşiktaş: Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Galatasaray: Kurban Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz.

Fenerbahçe: Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun.

Trabzonspor: Kurban Bayramınız mübarek olsun

Samsunspor: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız! Sevdiklerinizle birlikte; sağlık, bereket ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.

Başakşehir: Mübarek Kurban Bayramımız Kutlu Olsun...