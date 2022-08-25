Türk takımları 26 yıl sonra Devler Ligi'nde olmayacak

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Türk takımlarının 26 sezonluk serisi sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımı 1996/97'den bu yana aralıksız olarak mücadele vermişti.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde etmesiyle birlikte bu seri de bitmiş oldu.

26 yıllık seri sona erdi

Fenerbahçe, 2. turda Dinamo Kiev'e; Trabzonspor ise playoff turunda Kopenhag'a elendi.

Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.



5 sezonda içerisinde ise iki takımla birlikte temsil edilmiştik. 997/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonları Türk futbolunun, en büyük sahnede temsil edildiği sezonlar olarak tarihe geçmişti.

96/97'den bu yana gruplarda hangi takım kaç kez mücadele etti?

Galatasaray 15

Beşiktaş 8

Fenerbahçe 6

Trabzonspor 1

Başakşehir 1

Bursaspor 1