Ümit Milli Futbol Takım, hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması üzerinde duruldu.

Ardından Hırvatistan maçının taktik çalışması yapıldı. Antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.

Hırvatistan seyahati için havalimanına gidecek olan Ümit Milliler, önce hava yolu ile Zagreb'e gidecek, sonra karayolu ile Osijek şehrine geçecek.