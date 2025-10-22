UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

- FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Roma-Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi maçını yönetecek.
- Meler'e Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran yardımcı olacak.
- Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Fedayi San ve AVAR hakemi Jerome Brisard olacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yarın İtalya'nın Roma ve Çekya'nın Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.
YARDIMCILARI ÖZKARA VE DURAN
İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.
SAN, VAR'DA OLACAK
Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Jerome Brisard (Fransa) AVAR olarak görev yapacak.