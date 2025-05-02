Uğurcan Çakır detayı! Ozan Tufan, dünyada en iyi 11'ini belirledi

DHA

Trabzonspor'un Hull City'den geçen yıl kadrosuna kattığı tecrübeli oyunu Ozan Tufan, Trabzonspor’un Nisan ayı dergisine açıklamalarda bulundu.

Futbolda geldiği noktayı anlatan tecrübeli oyuncu, artık olgun ve hatalarından ders çıkaran bir oyuncu olduğunu söyledi.

"ARTIK OLGUN BİZ OZAN TUFAN VAR"

Tufan, şunları dedi:

11 yıl önce gelişim çağında olan, futbolu yeni yeni öğrenen, sürekli araştıran, tecrübe kazanmaya çalışan bir Ozan Tufan. Ama küçük yaşlarda A Milli Takım’a gitmiş ve önemli maçlarda oynayan bir Ozan. Şimdi ise tecrübeyi sahaya yansıtmaya çalışan, tabii ki hatalar yapan ama bundan ders çıkarıp hatalarını telafi etmeye çalışan, artık olgun bir Ozan Tufan var.

"OLUMSUZ YAPTIĞIM İŞLER BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYOR"

Her maçtan sonra bireysel videolarını izlediğini ve olumsuz yaptığı işlerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Tufan, şunları dedi:

Her maçtan sonra bireysel videolarım geliyor, hem maçın 90 dakikalık genel periyotunu, hem de kendi pozisyonlarımı izliyorum. Olumlular mutlu ediyor ama doğal olarak olumsuz yaptığım işler de oluyor ve bu beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bunları minimize etmek için ne yapmam gerektiğini inceliyorum, notlar alıyorum, sonraki antrenmanlarda hatalarımı gidermek için çalışıyorum.

"ÇOK YÖNLÜ VE BİRÇOK MEVKİDE OYNAMAKTAN MEMNUNUM"

Sahada çok yönlü ve birçok mevkide oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Tufan, şunları söyledi:

Fatih Tekke Hocamla da görüştüm, birçok mevkide oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. Ama en önemlisi doğru kullanmak ve takıma en yüksek katkı vermek. Açıkçası çok yönlü olmaktan, birçok mevkide oynamaktan memnunum. Ama sonuçta tek yapmak istediğim, nerede görev yaparsam yapayım kanımın, canımın, terimin son damlasına kadar mücadele etmek. Her zaman aynı performansı gösteremeyebiliriz, bu her futbolcu için gerçekçi bir durum ama taraftarımız inansın ki, maçın bir saniyesinde bile kazanmaktan ve takımıma katkı yapmaktan başka bir şey düşünmem.

"DEFANSİF GÖREVİ TERCİH EDERİM"

Çok yönlü oynayabilen ve bu sezon da hocalarının bu şekilde görev verdiği başarılı oyuncu, bu sezon özelinde takımın kırılgan bir yapısı olduğunu ve bu nedenle de defansif duyguların daha etkili olduğunu söyledi. Ozan Tufan, şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki ofansif oynamak, skor üretmek insanı daha iyi hissettiriyor, mutlu ediyor. Futbol bir sonuç oyunu ve bunda senin de imzan oluyor bu şekilde. Ama her zaman takım oyunu önemli olan ve benim için sahanın herhangi bir yerinde takıma katkı sunmak gurur verici. Bunu başardın mı mutlu oluyorsun zaten. Ama bu sezon özelinde kırılgan bir yapımız var ve bu nedenle defansif duygular daha etkili geliyor bana. Takımın gol yememesi lazım, çünkü bu durumda toparlanmak zor oluyor. Nasılsa gol atarız, gol yememek önemli, bu düşünceyle bu sezon için defansif görevi tercih ederim, orada iyi oynayınca daha mutlu oluyorum.

"FUTBOLDA ADALETİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ"

Futbolda adaleti sağlamanın önemine değinen Tufan, şu şekilde konuştu:

Gerçek şu ki, benim VAR’dan yararlandığım veya mağdur olduğum anlar oldu. Elime çarpan bir top gol olmuştu, bir başka durumda ofsayt olmayan pozisyonda gol iptal olmuştu. Ama bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Ben futbola başladığımda VAR yoktu ve futbolu, doğallığı ile sevdik. Ben futbolun doğasıyla çok da oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki futbolda adaleti sağlamak önemli. İngiltere’de daha fiziksel güce dayalı bir futbol var. Her şey sistem dahilinde orada. Ama Türkiye’de daha çok pas oyunu ve taktiğin ön plana çıktığı bir lig var, keyifli oluyor burada. Ayrıca Championship’te VAR uygulaması yok.

"OĞLUM İLE KONUŞMAM BENİ KONSANTRE EDER"

Maça giderken otobüste oğlu ile yaptığı telefon konuşmasının kendisini konsantre ettiğini söyleyen Ozan, şunları dedi:

Maça giderken otobüste oğlum Aren Kuzey ile bir süre konuşurum. Aren, en sonunda ‘Baba gol gol gol’ der ve öyle kapatır telefonu. Beni konsantre eder bu konuşma.

"FUTBOLDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM"

Futbol dışında başka bir meslek düşünmediğini aktaran Ozan Tufan, şu ifadeleri kullandı:

Futbolcu olmasaydım sanırım benim için zor bir hayat olurdu. Ne yapabilirdim hiçbir fikrim yok çünkü futboldan başka bir şey düşünmedim hiç. Bu sporu çok seviyorum. Eşimle birlikte Formula 1’i izlemeyi çok seviyoruz. Onunla piyano dinleriz. Ayrıca ailece yurt dışında gezmek, yeni yerler görmek çok keyifli oluyor.

OZAN TUFAN’IN DÜNYADA EN İYİ 11’İ

Avrupa futbolunun önde gelen isimleri Kevin De Bruyne’i çok beğendiğini, futbolu bırakmasına rağmen Toni Kroos’un da özel bir futbolcu olduğunu da ifade eden Ozan Tufan, geçmişten bugüne kendisine göre dünyanın en iyi 11’ini ise şu şekilde sıraladı:

Uğurcan, Dani Alves, Ramos, Pique, Marcelo, Busquets, De Bruyne, David Silva, Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo.