Uğurcan Çakır, üniversite sınavına girdi

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Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girenler arasındaydı.

Yüzbinlerce öğrencinin katılığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün gerçekleştirildi.

Sınava katılanlar arasında Trabzonspor'un 24 yaşındaki genç kalecisi Uğurcan Çakır da yer aldı.

MASKE VE ELDİVENLE GELDİ

Üniversite sınavına girerken görüntülenen genç kaleci, maske ile sınava girdiği okula giriş yaptı.

Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti.

Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.