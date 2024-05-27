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Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Sar-kırmızılı takıma galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

Konyaspor'un tek golü 78. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Bu sonuçla Galatasaray 102 puana ulaştı ve Süper Lig'i şampiyon tamamladı.

Okan Buruk'a tepki gösterdi

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Florya’da yapılan kutlamalar sırasında Fenerbahçe’ye yönelik küfürlü tezahürata eşlik etti.

Buruk’a eski Fenerbahçeli oyuncu Ümit Özat’tan sert tepki geldi.

"Bir tane ahlaksız var yerden bitme"

Buruk’a yönelik ağır ifadeler kullanan Özat şunları dedi:

Bir tane ahlaksız var yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan biri var. Terbiyesiz herif 50 yaşına geldin. Sen bu şarkıyı söylerken yarın öbür gün Fenerbahçe hocası çıksa ‘Şinanay da yavrum şinanay; o… Galatasaray’ dese hoşuna gider mi ahlaksız. Puh senin yüzüne. Bunlar hepsi FETÖ taktiğidir. Dururlar, dururlar bir şampiyonluk yaşadılar mı içlerindeki nefreti kusarlar.