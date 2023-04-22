Ümraniyespor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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25’ Gol… Ümraniyespor 0-1 Beşiktaş (Redmond)
24' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşuna Colley yükseldi ama istediği vuruşu yapamadı.
18' Vincent Aboubakar'ın pasında Cenk Tosun, karşı karşıya pozisyonda kaleci Orkun'u geçemedi.
14' Strahil Popov'un ortasında Olarenwaju Kayode bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Mert harika çıkardı.
12' Vincent Aboubakar'ın soldan arka direğe gönderdiği topa Nathan Redmond vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.
9' Ceza sahasına gönderilen topu Umut indirdi. Geraldo'nun vuruşu üstten auta gitti.
7' Tomislav Glumac, savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Olarenwaju Kayode'den önce Mert topu uzaklaştırdı.
4' Soldan kazanılan köşe vuruşunu Amir Hadziahmetovic ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Kartal, Sackey, Geraldo, Avonou, Oğuz, Onur, Umut, Kayode
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Cenk, Gedson, Redmond, Aboubakar