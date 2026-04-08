Ümraniyespor, Sakaryaspor'u iki golle geçti

Ümraniyespor, 1. Lig'in 34. haftasında evinde Sakaryaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
ÜMRANİYESPOR'DAN İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Batuhan Çelik ve 47. dakikada Adeola Toheeb Kosoko kaydetti.
3 hafta aradan sonra kazanan Ümraniyespor, puanını 42'e yükseltti ve bitime 4 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkarıp rahatladı.
SAKARYASPOR, İŞİNİ MUCİZELERE BIRAKTI
Son 3 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Sakaryaspor, 33 puanla kümede kalma hattının 7 puan uzağına düştü ve işini mucizelere bıraktı.
Ümraniyespor, gelecek hafta Amed Sportif'e konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.