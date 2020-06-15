Ünal Karaman: Final niteliğinde maçlar oynayacağız

Çaykur Rizespor teknik direktörü Ünal Karaman, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin, özverili çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 yenerek düşme potasından bir adım daha uzaklaştı.

MUSLERA VE ANDONE İÇİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Karşılaşmanın ardndan açıklamalarda bulunan Rize ekibinin tecrübeli hocası Ünal Karaman, sakatlanan Galatasaraylı oyuncular Fernando Muslera ve Florin Andone için "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Umarım futbol hayatlarını etkilemeden yeşil sahalara dönerler." diye konuştu.

"SENEYİ DE ETKİLEYECEK SAKATLIKLAR ARTABİLİR"

Zor bir süreçten geçtiklerine değinen Karaman, "Lige verilen aranın uzunluğu, 45 gün farklı streslerin yaşandığı evden çıkılmayan bir dönem. Çok disiplinli çalışma ortamlarının olması ve müsabakaların başlaması ile her takımın yaşayacağı zorluklar... Spor adamları olarak bunları ilk kez tecrübe ettik. Sadece bu sene değil. Seneyi de etkileyecek bu sakatlıkların artma ihtimali var. Sezon yüklemesini aynı sezonda üçüncü kez yaparsanız bunun zorlukları olacak. Oyuncular bunu kaldıramayabilir." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH, LİGİ EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLARIZ"

Lige verilen arada iyi çalıştıklarını vurgulayan Ünal Karaman, şu görüşleri paylaştı:

"Oyuncularım iyi ve özverili çalıştı. Kontenjan oyuncularım, yerli oyuncular takım ruhu içinde bir arada oldu. Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Final niteliğinde maçlar oynayacağız. İnşallah ligi en iyi şekilde tamamlarız."