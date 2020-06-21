Van der Wiel, Fenerbahçe hakkında konuştu

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Hollandalı sağ bek Van der Wiel, "Türkiye'de kraldım" dedi. Şu anda boşta olan 32 yaşındaki oyuncu, "Ajax'ta para almadan oynarım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin 4 yıl önce Gökhan Gönül'ün yerine transfer ettiği Van der Wiel, vasatı aşamayınca takımdan gönderilmişti.

Son olarak Toronto FC'de oynayan ve 1 yıldır kulüpsüz olan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Van der Wiel'in sözleri şu şekilde:

"O TEKLİFİ REDDETMEK İÇİN ÇILGIN OLMAK GEREK"

"Şu andaki bilgilerimle baktığımda, kariyerim boyunca daha da fazla şeyler kazanma şansını kaybettiğimi görüyorum. Ancak bu iş böyle, bazı kararları veriyorsun ve onların sonucunda bazı şanslar önüne çıkıyor. Bayern Münih'e rekor bir bedelle gidebilecekken, Ajax'ta kalma kararı almıştım mesela. Kafası net bir çocuktum ve transfer olmadım. Şimdi bazen düşünüyorum; O teklifi reddetmek için çılgın olmak gerek."

"TÜRKİYE'DE KRALDIM"

"Paris Saint-Germain'de harika yıllar geçirdim. Üst seviyede, büyük yıldızlarla birlikte yıllarca oynadım. 3 yıl daha sözleşme imzalayabilecek durumdaydım ancak Fenerbahçe'ye gitme kararı verdim. Orada takdir bekliyordum. Para kazandım ve bu transfer iyi sonuçlandı. Orada ben kraldım. Ancak sonra bazı şeyler farklı gelişti ve bazı kararlar vermek zorunda kaldım."





"AJAX'TA PARA ALMADAN OYNARIM"

"Türkiye'den ayrıldıktan sonra Ajax'a dönmek istedim, maalesef bu olmadı. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum, Amsterdam'dayım. Futbol beni çağırıyor, bakacağız. Ajax'ta tekrar oynamak isterim, bunu para almadan bile yapabilirim."