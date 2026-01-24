Vanspor FK, Iğdır FK karşısında 3 golle güldü

- Vanspor FK, Iğdır FK'yı 3-0 yenerek galibiyet aldı.
- Hasan Bilal, Ensar Çavuşoğlu ve Ivan Cedric golleri atan isimler oldu.
- Vanspor FK puanını 31'e yükseltti.
1. Lig'in 22. haftasında Vanspor FK, Iğdır FK'yı konuk etti.
Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
Vanspor FK'ya galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Hasan Bilal, 61. dakikada Ensar Çavuşoğlu ve 66. dakikada Ivan Cedric kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Vanspor FK puanını 31'e yükseltti. Iğdır FK ise 33 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Iğdır FK ise Manisa FK'yı konuk edecek.