Vanspor FK, Serikspor'a 6 attı!

1. Lig'in 34. haftasında Serikspor, evinde Vanspor FK'yı ağırladı.

Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi, 6-1 skorla kazandı.

6 GOLLÜ GALİBİYET

Vanspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 73. dakikalarda Ivan Cedric, 26. dakikada Aleksandr Martynov (kendi kalesine), 55. dakikada Kenneth Mammah, 70. dakikada Erdem Seçgin (köşe vuruşu) ve 85. dakikada Santeri Hostikka kaydetti.

Serikspor'un tek golü, 35. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.

Serikspor'da Bilal Ceylan, gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

LİGDEKİ DURUM

Vanspor FK, 4 maçlık aranın ardından galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte 46 puana yükselip 10. sıraya çıkan Vanspor FK, play-off umutlarını sürdürdü.

Serik Spor ise 35 puanda kalarak 17. sırada düşme hattındaki yerini korudu.