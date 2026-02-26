Victor Osimhen attığı golden sonra sevinmedi: Maçın ardından nedenlerini açıkladı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u elemesinde başrolde, Victor Osimhen vardı.

İlk maçta skor katkısı yapmasa da presleriyle fark yaratan Nijeryalı yıldız, rövanşta attığı golle takımına rahat nefes aldırdı.

GOLÜ ATTI SEVİNMEDİ

Ancak uzatma dakikalarında fileleri havalandırdıktan sonra kutlama yapmaması ve donuk ifadesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Osimhen, karşılaşma sonrası sessizliğini bozdu.

Nijeryalo golcü, attığı golden sonra sevinmemesiyle ilgili Luciano Spalletti ve Galatasaray'ın iyi bir oyun ortaya koyamamasını gerekçe gösterdi.

NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Yıldız oyuncu, "Golden sonra sevinmedim. Gerek yoktu. Birincisi, kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi kalan rakibimize karşı iyi oynamadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette mutluyum." ifadelerini kullandı.