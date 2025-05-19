Victor Osimhen bu sezon 36. golünü kaydetti

İHA

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attı.

Müsabakanın 26. dakikasında Gabriel Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

REKORU GELİŞTİRDİ

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 golü bulunan Osimhen bu sezonki toplam sayısını da 36 yaptı.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcu aynı zamanda Türkiye'de en golcü yabancı futbolcu rekorunu da geliştirdi.

Öte yandan golün anonsunu Osimhen'in kızı yaptı.

90 DAKİKA OYNADI

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.