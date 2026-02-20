Victor Osimhen, Konyaspor'a karşı yok!

Galatasaray, Victor Osimhen'in sağ dizindeki ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadığını açıkladı.
Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almıyor.
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in dizindeki ağrı sebebiyle Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.
"AĞRI NEDENİYLE TEDBİR AMAÇLI"
Galatasaray'ın açıklamasında, "Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır." denildi.
Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosu şu şekilde...
