Zeki Çelik için Juventus'la anlaştı iddiası

Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'le ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu, yeni sözleşmeyle birlikte kulüpten 4 milyon euro maaş talep etti.

İTALYANLAR "JUVE'YLE ANLAŞTI" DEDİ

Roma, 29 yaşındaki futbolcunun bu talebini yüksek buldu ve taraflar arasında yeni sözleşme için anlaşma sağlanamadı.

La Stampa'da yer alan habere göre, Zeki Çelik'in menajeri ile görüşen Juventus, deneyimli futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı.

BEDELSİZ OLARAK KADROYA KATILIYOR

Juventus, Roma ile sözleşmesi tamamlamasının ardından milli futbolcuyu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2026 yılından bu yana Roma forması giyen Zeki Çelik, İtalyan ekibinde 137 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.