Napoli'den Osimhen'in sözlerine cevap geldi: Irkçılıkla suçlandık...

Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, takımın eski golcüsü Victor Osimhen'in sözlerine cevap verdi.

Napoli'de forma giydiği dönemde İtalyan ekibi ile TikTok videosu krizi yaşayan Osimhen, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Napoli'de köpek gibi davrandılar." sözleriyle dikkat çekmişti.

OSIMHEN'E CEVAP VERDİLER

Söz konusu TikTok videosunun yayınlanmasının ardından Osimhen'i sakinleştirmek için kulüp yetkililerinin hemen harekete geçtiğini söyleyen Meluso, "Osimhen'i sakinleştirdiğimizi hatırlıyorum, video yayınlandıktan sonraki gün çok öfkeliydi." dedi.

Sözlerine devam eden Meluso, "Irkçılıkla suçlandık ancak kendi oyuncularımızdan birini hedef almak gibi bir niyetimiz kesinlikle yoktu, bu ironik bir durum." diye konuştu.

"IRKÇILIKLA SUÇLANDIK AMA ASLA ÖYLE BİR NİYETİMİZ YOKTU"

Napoli'nin ırkçılığa karşı olduğunu söyleyen ve Osimhen'in kasıtlı olarak aşağılandığı düşüncesine katılmadığını aktaran Mauro Meluso, "Irkçı dil kullananların başı belaya girer. Napoli, her türlü ırkçılığı reddeder. Şehrin halkı da öyle, Napoli taraftarlarına büyük saygı duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Meluso, "O TikTok videosu Osimhen'i derinden etkiledi çünkü Nijeryalı bir hükümet temsilcisi de sert açıklamalarla olaya müdahale etti. Bu olay medyada ve kişisel olarak büyük yankı uyandırdı. Bana göre, Osimhen'i kırmak gibi bir niyet yoktu ancak birisi durumu kendi çıkarları için kullandı." dedi.