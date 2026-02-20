CHP Kayseri İl Başkanı'nın Aleviler hakkındaki sözleri büyük tepki çekti

CHP'de yeni bir tartışma konusu patlak verdi: Alevilere hakaret...

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in partisinin Özvatan İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında Alevilere yönelik ağır itham ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

Kayseri'de Alevileri ayaklandıran bu açıklamadan sonra CHP'nin il başkanlığı önünde Alevi sivil toplum örgütleri basın açıklaması yaparak binanın önüne siyah çelenk bıraktı.

KAYSERİ'DE ALEVİLERİ KIZDIRAN SÖZLER

Bu itiraz üzerine CHP'li birçok siyasetçi durumun partiye yakışmadığını, yapılanın yanlış olduğunu ve gerekli adımların atılacağını söyledi.

Fakat bu Alevilere sahip çıkılan açıklamalar boşta kaldı ve herhangi bir adım atılmadı.

Alevi STK'ları, bu kez Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor.

Kayseri Cemevi ve Alevi STK'ları, 28 Şubat'ta CHP Genel Merkezi önünde yapılacak protesto gösterisi için çağrı yaptı.

"CHP'DEN BİR ADIM ATILMADI"

Protestoya katılım çağrısı için paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"16 Ocak'ta Kayseri CHP İl Başkanlığı önünde bir basın açıklaması yapmıştık. İl Başkanı'nın Alevilere karşı onur kırıcı sözlerine gösterdiğimiz tepkiden sonra CHP yöneticilerinin büyük bir kısmı yapılan bu açıklamanın doğru olmadığını, gerekenin yapılacağını söyledi.

Buna rağmen hala bir ses çıkmadı. Hiçbir girişimde bulunmadılar. Bu yüzden onur kırıcı bu davranış karşısında sessiz kalamayacağımızdan 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de CHP'nin Ankara'daki genel merkezi önünde bir basın açıklaması yapıp bir siyah çelenk bırakacağız."

"ALEVİLER PKK'LI, CHP DÜŞMANI"

Ümit Özer'in söz konusu toplantıda, Alevilere yönelik “Aleviler PKK’lı bu partinin düşmanı. Alevileri tanıdıkça MHP’lileri baş tacı ediyorum.” ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü.



