İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü trafikte gergin anlar

Ramazan ayı geldi, ilk iftarlar yapıldı.

11 ayın sultanı, aynı zamanda sabır ve hoşgörüyü de beraberinde getiriyor.

Ancak bazı vatandaşlar için durum bundan farklı.

İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü trafikte kavga çıktı.

TERS YÖNE GİREN SÜRÜCÜLER, DİĞERLERİNİ ÇILDIRTTI

İstanbul'da iddiaya göre bazı sürücüler, ters yöne girerek ilerledi.

Asayiş Berkemal isimli X hesabında yayınlanan videoya göre; yolunda seyreden bir sürücü ise duruma tepki gösterip, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

"Tersten geliyorsun. Dangalak" diyen sürücüye diğer sürücülerden tepki geldi.

Tersten geldiğini kabul etmek istemeyen sürücü, "Bana bak, akıllı ol akıllı. Tamam mı akıllı ol bak." dedi.

"ORUÇ AÇACAKLAR BUNLAR"

Aracından inmeye kalkan sürücüye videoyu çeken sürücü ise "Gel bir 170 bin lirayı ye. Oruç açacaksın. Çakala bak. Bunlar akşam oruç açacak, oruç. Hepsi tersten geliyor. Hepsi namazında niyazında oruç açmaya gidiyorlar." dedi.

Bir başka sürücü ise "Kim tersten geliyor. Düzgün konuş." diyerek ters girdiği yoldan ilerlemeye devam etti.