Vida'nın menajeri kulübe ihtarname gönderdi

Beşiktaş'ta, Domagoj Vida'nın menajerinin kulübe menajerlik ücreti için 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdiği öğrenildi.

Uzun zamandır ekonomik sorunlarla başı dertte olan Beşiktaş'ın, koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirleri de askıya alınınca daha da zor duruma girdiği biliniyordu.

Siyah-beyazlı kulüp, maddi açıdan bir çıkış yolu aramaya devam ederken, futbolcu ve menajer ödemeleri ise zor duruma sokmaya devam ediyor.

İHTANAME GÖNDERDİ

Son olarak TRT Spor'un haberine göre; Domagoj Vida'nın menajeri, siyah-beyazlı kulübe, menajerlik ücreti için 11 milyon TL’lik bir ihtarname gönderdi.