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- Vida'nın menajeri kulübe ihtarname gönderdi
Vida'nın menajeri kulübe ihtarname gönderdi
Beşiktaş'ta, Domagoj Vida'nın menajerinin kulübe menajerlik ücreti için 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 16:35
Uzun zamandır ekonomik sorunlarla başı dertte olan Beşiktaş'ın, koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirleri de askıya alınınca daha da zor duruma girdiği biliniyordu.
Siyah-beyazlı kulüp, maddi açıdan bir çıkış yolu aramaya devam ederken, futbolcu ve menajer ödemeleri ise zor duruma sokmaya devam ediyor.
İHTANAME GÖNDERDİ
Son olarak TRT Spor'un haberine göre; Domagoj Vida'nın menajeri, siyah-beyazlı kulübe, menajerlik ücreti için 11 milyon TL’lik bir ihtarname gönderdi.