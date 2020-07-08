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    Vida'nın menajeri kulübe ihtarname gönderdi

    Vida'nın menajeri kulübe ihtarname gönderdi

    Beşiktaş'ta, Domagoj Vida'nın menajerinin kulübe menajerlik ücreti için 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 16:35
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    Vida'nın menajeri kulübe ihtarname gönderdi

    Uzun zamandır ekonomik sorunlarla başı dertte olan Beşiktaş'ın, koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirleri de askıya alınınca daha da zor duruma girdiği biliniyordu.

    Siyah-beyazlı kulüp, maddi açıdan bir çıkış yolu aramaya devam ederken, futbolcu ve menajer ödemeleri ise zor duruma sokmaya devam ediyor.

    İHTANAME GÖNDERDİ

    Son olarak TRT Spor'un haberine göre; Domagoj Vida'nın menajeri, siyah-beyazlı kulübe, menajerlik ücreti için 11 milyon TL’lik bir ihtarname gönderdi.

    Vida'nın menajeri kulübe ihtarname gönderdi #1

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