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Vize engeli! Fenerbahçe'nin yeni transferi kampa katılamadı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeni transferi Abdou Aziz Fall, vize sorunları yüzünden Portekiz kampına katılamadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 18:59
Vize engeli! Fenerbahçe'nin yeni transferi kampa katılamadı

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’de devam edecek Fenerbahçe, kamp çalışmaları için bu ülkeye gitti.

Portekiz kampında 4 hazırlık maçı oynayacak sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho 28 futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

KAMPA GİDEMEDİ

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım transferi Abdou Aziz Fall ise bürokrasiye takıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde Senagal'in Essanaye kulübünde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservis bedeli ödemeden 5 yıllığına kadrosuna katmıştı.

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