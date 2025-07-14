Vize engeli! Fenerbahçe'nin yeni transferi kampa katılamadı

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’de devam edecek Fenerbahçe, kamp çalışmaları için bu ülkeye gitti.

Portekiz kampında 4 hazırlık maçı oynayacak sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho 28 futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etti.

KAMPA GİDEMEDİ

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım transferi Abdou Aziz Fall ise bürokrasiye takıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde Senagal'in Essanaye kulübünde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservis bedeli ödemeden 5 yıllığına kadrosuna katmıştı.