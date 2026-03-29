Volkan Demirel, Gençlerbirliği idmanında kaleye geçti

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, takımının son gerçekleştirdiği idmanda kaleye geçti ve futbolculuk günlerinden esintiler sundu.
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ile Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe karşı karşıya gelecek.
4 Nisan Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu kritik müsabaka 14.30'da başlayacak.
Milli arada Göztepe maçı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, sahaya indi.
YENİDEN KALEYE GEÇTİ
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın kalesini uzun yıllar boyunca koruyan Demirel, yeniden yeteneklerini gösterdi.
2019 yılında futbol kariyerini noktalayan Demirel, kırmızı-siyahlı ekibin son idmanında kaleye geçti.
GÜNDEM OLDU
Takımının gerçekleştirdiği idman maçında kaleyi koruyan 44 yaşındaki Demirel'in bu anları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.