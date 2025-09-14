Volkan Demirel: Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle geçti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane ise 69. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

Volkan Demirel, Sane'nin performansını NOW Spor'da değerlendirdi.

"SANE BENCE SÜPER LİG'E UYGUN BİR OYUNCU DEĞİL"

Demirel, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'nin Süper Lig'e uygun bir oyuncu olmadığını söyledi.

Demirel'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa.

"SOL BEK OYUNCUSU OLSAM SANE'YE ALAN VERMEM"

'Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona.