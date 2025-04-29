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Haber Merkezi

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe efsanesi teknik direktör Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin gündemini Asist Analiz'de değerlendirdi.

ACUN ILICALI'YA OSIMHEN'LE İLGİLİ SÖZLERİ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Osimhen'le ilgili konuşan Demirel, "Osimhen, şans transferi olarak geldi. Bu Fenerbahçe'ye sunulmuş diye duydum..." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk haftalarında Acun Ilıcalı'nın Osimhen sözleri hatırlatılan Volkan Demirel, "Elimizde Dzeko, Nesyri ve Cenk Tosun varken Osimhen'i nereye koyacağız? diyen yöneticiye bir daha transfer sormasınlar." dedi.

"OSIMHEN'İN GİDİŞİ YA DA KALIŞI DURUMLARI ÇOK DEĞİŞTİRİR"

Volkan Demirel'in diğer açıklamaları şöyle:

"Osimhen'in gidip gitmeyeceği Galatasaray'da durumları çok değiştirir. Osimhen gibi bir oyuncu bir daha gelmez. Bulamazsın. Osimhen'in gidişi ya da kalışı Galatasaray'ın gelecek sezondaki planlamasında çok önemli."

"ALİ BAŞKAN TÜM SEÇENEKLERİ KAPATTI"