Wilfred Ndidi için sakatlık açıklaması geldi

Beşiktaş'a tecrübeli orta sahası Wilfred Ndidi'den kötü haber geldi...

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Wilfred Ndidi için açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Ndidi'nin uyluk arka adelesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

EN AZ 2 HAFTA OLMAYACAK

Öte yandan Ndidi, Fenerbahçe ile oynadığı derbide gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü.

29 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Deneyimli futbolcunun, cezasıyla birlikte sakatlığı nedeniyle de 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Buna göre Ndidi, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Ndidi, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.