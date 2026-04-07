Yeni Haber BaşlığıBeşiktaş'ta kanatlar sessiz kaldı

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli silahlarından kanat oyuncuları, son dönemde gol yollarında sessiz kaldı.

Çekyalı yıldız Vaclav Cerny, son 8 maçta gol atmazken bu süreçte sadece 2 asistlik katkı sağladı.

Cerny son golünü Konyaspor'a karşı attı.

CENGİZ'LE CERNY SUSKUN

Bir diğer tecrübeli isim Cengiz Ünder ise son 9 maçtır gol atamıyor. Milli oyuncunun son golü Eyüpspor'a karşı gelmişti.

O golden bu yana asist katkısı da gelmedi.

Milot Rashica da performansı ile ışık vermiyor. Kosovalı oyuncu, tam 23 maçtır sadece 1 gol atabildi; o tek gol de 11 maç önce kaldı.

RASHICA VE JOTA SILVA

Rashica tek golünü Çaykur Rizespor'a attı.

Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva da benzer bir sessizlik içinde.

Son golünü 14 maç önce Karagümrük'e kaydeden Jota, son 8 maçta toplam sadece 2 dakika süre alabildi.

Forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun takıma katkısı minimum seviyeye geriledi.

TOURE 6 MAÇTIR SAKAT

El Bilal Toure ise son golünü 11 maç önce Kayserispor'a karşı attı.

O tarihten bu yana skorer katkısı olmayan Maliki forvet, son 6 maçta sakatlık nedeniyle forma giyemedi ve sahalardan uzak kaldı.

Beşiktaş'ın kanat hattındaki bu genel suskunluk, takımın hücum gücünü de ciddi şekilde sınırlıyor.

Gol yükünü ağırlıklı olarak diğer mevkilerden taşımaya çalışan siyah-beyazlılar , kanat oyuncularının bir an önce toparlanmasını bekliyor.