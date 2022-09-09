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    Yaz transfer döneminde 135 yabancı transferi

    Yaz transfer döneminde 135 yabancı transferi

    Yaz transfer döneminde Süper Lig ekipleri toplam 135 yabancı transferi yaptı.
    • 09.09.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 10:30
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    Süper Lig kulüpleri, birinci transfer ve tescil döneminde 135 yabancı futbolcuyu transfer etti.

    Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

    Kayserispor haricideki diğer kulüpler, 83 gün süren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 237 futbolcunun 135'ini yabancı uyruklu olarak tercih etti.

    Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre, Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı futbolcular, toplam 55 ülkenin pasaportunu taşıdı.

    Yaz transfer döneminde 135 yabancı transferi #1

    En fazla yabancı Portekiz'den

    Türk kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı oyuncular, en fazla Portekiz'den geldi.

    Geçmiş sezonlarda daha çok Brezilyalı oyuncuları tercih eden Süper Lig kulüpleri, bu sezon 8 oyuncuyla Portekiz'e yöneldi. Bu ülkeyi 7'şer oyuncuyla Bosna Hersek ve Senegal, 6'şar futbolcuyla da Brezilya ile Fransa izledi.

    Yaz transfer döneminde 135 yabancı transferi #2

    En az yabancıyı Antalyaspor aldı

    Spor Toto Süper Lig takımları arasında en fazla yabancı oyuncuyu 11'er isimle Adana Demirspor ile Ankaragücü gerçekleştirdi. En az yabancı oyuncuyu ise 3 kişiyle Antalyaspor aldı.

    Yaz transfer döneminde 135 yabancı transferi #3

    Yaz transfer döneminde 135 yabancı transferi #4


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