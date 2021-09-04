Yılmaz Vural, katıldığı bir programda Balotelli ile Samet Aybaba arasında yaşanan bir olaya değindi.

Yılmaz Vural Mario Balotelli'nin Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan telefon konuşmasını Samet Aybaba'ya anlattığı anları paylaştı.

A Spor’da konuşan Vural, Balotelli'nin Fenerbahçe maçından sonra yaptığı telefon konuşmasını anlatarak Samet Aybaba'yı uyardığını belirterek "İyi ki bana denk gelmedi" sözlerini kullandı.

Yılmaz Vural: İyi ki Balotelli bana denk gelmedi İZLE



“BAŞINIZA İŞ OLURUM”

Vural o gece otelde yaşanan olayı, "Fenerbahçe maçından sonra Adana'da Sheraton Oteli'nde durumu anlatıyorum, Maç bitiyor. Geliyor Balotelli beyefendi, ağzında puro, telefonla konuşuyor, yanındakiler de duyuyor ne konuştuğunu. İki tane de yanında çok şeker hanım.

Maserati marka arabası kapıda. Telefonla konuşmaya bak 'Alo, Siz Balotelli'yi dışarı çıkardık diye hava mı atıcaksınız millete. Ben buna müsade etmem, ne konuştum ben sizle. Başınıza iş olurum" diyor. Herkes de duyuyor bu söylediklerini" sözleriyle anlattı.

“SAMET TEDBİR AL”

Vural konuşmasının devamında, "Bunu duyanlar beni aradı, ben de Samet'i aradım. Samet dedim 'tedbir al, bu adam sonunu getirecek tedbir al'. 'Nasıl tedbir alayım, alıp karşıma konuşuyorum olmuyor' diyor

Bu adam dünyaya problem olmuş. Şimdi ben teknik direktörüm, oyuncumla konuşuyorum 'Geçmişin tabii ki beni ilgilendirdiği için buradasın. Bundan sonra yaptıklarınla yarına gideceksin. Sen İtalya 2. Ligi'nden geldin. Avrupa çapında oyuncuyken sana burada bir imkan sağlanıyor, gel kendini bul burada diyor. Adana Demirspor için de şans, kendisi için de büyük şans.





"İYİ Kİ BANA DENK GELMEDİ"

Bu ne terbiyesizliktir, yok çıkarken bir hareketler bir şeyler. Sen kimsin kardeşim. İyi ki bana denk gelmedi böyle bir oyuncu. Laftan anlamıyor. İnsan gibi davranıyorsun hayvan gibi tepki veriyor, hayvan gibi davranıyorsun insan gibi tepki veriyor. Garip bir duygu oyunculardaki de. Ne oldu, Samet hoca geçen sezon 11 maçın 10'unu kazandı ya!" dedi.

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