Younes Belhanda, Bruno Peres'e tokat atınca doğrudan kırmızı kart gördü Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Trabzonspor futbolcusu Bruno Peres'e topsuz alanda attığı tokat sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele bordo-mavili takımın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelenin 22. dakikasında Adana Demirspor 10 kişi kaldı.

Belhanda Peres'e tokat attı

Mücadelenin 19. dakikasında N'Diaye, orta alanda Siopis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan bu faulun ardından bir anda ortalık karıştı. Topsuz alanda Younes Belhanda ve Bruno Peres gerginlik yaşadı. Yaşanan tartışmanın ardından iki futbolcu da sarı kart gördü.

VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Abdülkadir Bitigen, Belhanda'nın topsuz alanda Bruno Peres'e yaptığı müdahaleyi monitörden izledi ve Belhanda'ya daha önce gösterdiği sarı kartı iptal edip kırmızı kartını çıkardı.

En az 2 maç yok

Doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalan Faslı futbolcu, böylelikle Süper Lig'de önümüzdeki 2 maçı kaçıracak.

33 yaşındaki futbolcu, takımının Adana'da oynayacağı Antalyaspor ile İstanbul'da yapılacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Aynı zamanda Belhanda Süper Lig'e geldiği 2017-2018 sezonundan bu yana en fazla kırmızı kart gören (6 kez) oyuncu oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)