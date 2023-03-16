Younes Belhanda ve Adnan Januzaj'a 2 maç ceza verildi

Süper Lig'de 25. haftanın tamamlanmasının ardından PFDK yaşanan olaylar hakkında aldığı kararları açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 2 futbolcuya 2 maç men cezası verdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Younes Belhanda ve Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Adnan Januzaj'a 2 maç ceza verildiği aktarıldı.

Belhanda, Trabzonspor futbolcusu Bruno Peres'e topsuz alanda attığı tokat sonrasında direkt kırmızı kart görmüştü. Adnan Januzaj ise Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart görmüştü.

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