Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe taraftarıyla tartıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

90+5'te Sidiki Cherif'in golünün ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında önce sözlü dalaşma yaşandı.

ARAYA GİRDİLER

Ardından tartışma daha ateşli bir hal aldı.

Yüksel Yıldırım'ın da artan hiddetinin ardından locadaki diğer insanlar araya girdi.

SARAN, OLAYLARIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

O bölüme giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da olayların büyümesini engelledi.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Yıldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Yüksel Yıldırım, "Söyleyecek çok şey var ama değmez. Hakem ikinci yarıda takdir haklarının hepsini bize karşı kullandı. Kimse Anadolu takımlarının İstanbul'dan puan almasını istemiyor." dedi.

SAMSUNSPOR'DAN TEPKİ

Samsunspor da Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan paylaşımlar yaptı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

Samsunspor'un paylaşımında, "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..." denildi.

Karadeniz ekibi ayrıca maçtan iki anın videosunu paylaştı.